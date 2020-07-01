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Проверка не подтвердила угрозу взрыва в ТРЦ в Екатеринбурге

Торгово-развлекательный центр "Гринвич" вернулся к работе в обычном режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывоопасных предметов в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в центре Екатеринбурга после сообщения о минировании. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, силовикам поступило электронное письмо, в котором назывались персональные данные мужчины, который якобы угрожает безопасности ТРЦ. "Сотрудники полиции во взаимодействии со специалистами "Уралвымпел" и службой безопасности ТРЦ детально все отработали, предварительно эвакуировав порядка 3,5 тыс. человек, в том числе 300 работников центра. К счастью, ничего криминального и взрывоопасного специалисты не обнаружили. В 15:40 (13:40 мск) оперативной работе был дан отбой, ТРЦ возобновил работу в обычном режиме", - сказал Горелых.

"Установлением автора криминального послания сейчас занимаются сыщики уголовного розыска ОП №5 УМВД по Екатеринбургу и коллеги из регионального УФСБ", - отметил он.

Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности.

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