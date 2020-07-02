В Свердловской области поправки к конституции поддержали 65,97% проголосовавших

ТАСС, 2 июля. Более 65% принявших участие в голосовании по поправкам к конституции РФ в Свердловской области поддержали внесение изменений в основной закон после обработки 100% протоколов. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии региона.

"В Свердловской области подведены предварительные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. За поправки проголосовали 65,97% уральцев, против - 32,96%", - говорится в сообщении.