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Голосование по поправкам в конституцию

В Свердловской области поправки к конституции поддержали 65,97% проголосовавших

В регионе обработали 100% протоколов

ТАСС, 2 июля. Более 65% принявших участие в голосовании по поправкам к конституции РФ в Свердловской области поддержали внесение изменений в основной закон после обработки 100% протоколов. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии региона.

"В Свердловской области подведены предварительные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. За поправки проголосовали 65,97% уральцев, против - 32,96%", - говорится в сообщении.

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Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн

Подсчитано 100% голосов. Это предварительные данные, уточнили ТАСС в региональном избиркоме, окончательный результат будет опубликован после утверждения комиссией.

Недействительными признаны 1,07% бюллетеней. Явка, по данным избиркома, составила 51,59%.

Теги
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