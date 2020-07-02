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Голосование по поправкам в конституцию

Более 69% жителей Челябинской области поддержали поправки к конституции

В регионе обработали 100% протоколов

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Свыше 69% жителей Челябинской области, по предварительным данным, проголосовали за поправки в Конституцию РФ по результатам подсчета 100% голосов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"По результатам подсчета 100% голосов, по предварительным данным, в Челябинской области за поправки проголосовали 69,54% избирателей. Против - 29,55%", - сказали в пресс-службе, отметив, что явка составила 65,88%.

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Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияЧелябинская областьГолосование по поправкам в конституцию
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