Более 69% жителей Челябинской области поддержали поправки к конституции

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Свыше 69% жителей Челябинской области, по предварительным данным, проголосовали за поправки в Конституцию РФ по результатам подсчета 100% голосов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"По результатам подсчета 100% голосов, по предварительным данным, в Челябинской области за поправки проголосовали 69,54% избирателей. Против - 29,55%", - сказали в пресс-службе, отметив, что явка составила 65,88%.