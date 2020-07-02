В Югре поправки к конституции поддержали 69% избирателей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июля. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе 69% принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ поддержали внесение изменений в основной закон. Это следует из данных по итогам обработки 100% протоколов, сообщил в четверг журналистам председатель избиркома Югры Денис Корнеев.

"В Югре подведены итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. За поправки проголосовали 69% жителей, против - 30,5%. Жалоб в Избирком Югры не поступило, все прошло в штатном режиме", - сказал он.

По его словам, подсчитано 100% голосов. Явка составила 61,72%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.