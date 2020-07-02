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Голосование по поправкам в конституцию

Поправки к Конституции РФ поддержали почти 90% голосовавших на Ямале

В труднодоступных районах округа явка составила 100%

ТАСС, 2 июля. Поправки к Конституции РФ поддержали 89,16% от общего числа проголосовавших в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Эти данные стали известны по итогам обработки 100% протоколов, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт в четверг.

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"Явка составила 80,76%, "за" проголосовали 89,16%", - сказал он.

В труднодоступных районах Ямала явка на голосовании составила 100%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округГолосование по поправкам в конституцию
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