Поправки к Конституции РФ поддержали почти 90% голосовавших на Ямале

ТАСС, 2 июля. Поправки к Конституции РФ поддержали 89,16% от общего числа проголосовавших в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Эти данные стали известны по итогам обработки 100% протоколов, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт в четверг.

"Явка составила 80,76%, "за" проголосовали 89,16%", - сказал он.

В труднодоступных районах Ямала явка на голосовании составила 100%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.