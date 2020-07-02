Полиция в Тюменской области изъяла нелегальный алкоголь на 19 млн рублей

ТАСС, 2 июля. Уголовное дело возбуждено в Тюменской области по факту изъятия нелегальной алкогольной продукции на сумму 19 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МВД.

"Оперуполномоченными управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в результате оперативно-разыскных мероприятий выявлен факт хранения и сбыта местным жителем немаркированной алкогольной продукции. <...> Стражами правопорядка изъято более 98 тысяч бутылок, а также канистры со спиртосодержащей жидкостью, объемом 1 732 литра на сумму свыше 19 миллионов рублей, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".

В пресс-службе уточнили, что подозреваемым является житель города Ялуторовска. Мужчина хранил в двух арендованных гаражных боксах коробки с нелегальной алкогольной продукцией, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными знаками акцизного сбора. На допросе мужчина пояснил, что алкогольную продукцию планировал реализовать на территории Тюменской области. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к сбыту нелегальной продукции.