На Ямале ввели противопожарный режим

ТАСС, 2 июля. Противопожарный режим введен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) со 2 июля в связи с повышением температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО в четверг.

"Со 2 июля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа вводится особый противопожарный режим. Решение принято оперативным штабом Ямала в связи с тем, что в начале июля прогнозируется повышение температуры", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что потепление до 25 градусов и установление 2-3 класса пожарной опасности ожидается на всей территории региона за исключением Красноселькупского района, где прогнозируется до 30 градусов и 3-4 класс пожарной опасности.

"Мониторинг лесных пожаров проводится в ежедневном режиме с помощью авиационного и наземного патрулирования лесов, а также систем видеомониторинга "Лесохранитель" и спутникового мониторинга Рослесхоза", - добавили в региональном управлении МЧС.