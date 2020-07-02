Новым гендиректором "ВСМПО-Ависмы" стал бывший вице-президент "Евраза"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Совет директоров крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма" (Свердловская область, входит госкорпорацию "Ростех") избрал нового генерального директора. Им стал Сергей Степанов, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации в четверг.

"Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Кузюка Максима Вадимовича с 1 июля 2020 г. Избрать генеральным директором ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Степанова Сергея Станиславовича на срок с 2 июля 2020 г. по 1 июля 2023 г.", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, Степанов ранее занимал должность вице-президента горно-металлургического холдинга "Евраз". Приказ о его вступлении в должность подписан 2 июля. "Совет директоров "Корпорации ВСМПО-АВИСМА" решил, что многолетний опыт профессионального руководителя и компетенции Сергея Степанова помогут компании в решении ее основных задач: найти и использовать новые возможности для роста, сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации, обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров", - подчеркнули в пресс-службе.

Степанов, по информации пресс-службы, родился в 1977 году в Москве, окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. В бизнес-кругах известен как молодой, но опытный и успешный руководитель, который более десяти лет проработал на руководящих должностях в различных компаниях угольной и золотодобывающей отрасли в России и за рубежом. С 2003 по 2005 год работал консультантом в компании The Boston Consulting Group. С 2006 по 2012 г. был исполнительным директором ОАО "Воркутауголь", занимал руководящие позиции в ЗАО "Северсталь-ресурс" и ОАО "Суал-холдинг". Занимал пост исполнительного директора Nordgold, где отвечал за операционную деятельность золотодобывающих предприятий в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. До выделения в самостоятельную компанию Nordgold являлась частью группы "Северсталь". С 2013 года по июнь 2020 совмещал должность вице-президента "Евраза", руководившего дивизионом "Уголь", с позицией генерального директора ОАО "Распадская".

"ВСМПО-Ависма" из-за снижения потребления в условиях пандемии коронавируса пересматривает собственные производственные программы, сокращая объемы товарной титановой продукции в 2020 году с запланированных 39 000 тонн в год до 26 500 тонн, производство титана губчатого - с 44 000 тонн до 35 000 тонн в год. Также сокращаются все непроизводственные расходы, откладываются инвестиционные проекты, фонд оплаты труда приводят в соответствие с актуальной производственной программой.

О компании

"ВСМПО-Ависма" входит в госкорпорацию "Ростех" и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху. Корпорация производит титан, слитки и все виды полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованные крупногабаритные изделия из алюминия, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.