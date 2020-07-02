Поправки к конституции поддержали более 72% голосовавших в УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Более 72% участников голосования по поправке к Конституции РФ в Уральском федеральном округе (УФО) поддержали предлагаемые изменения. Об этом ТАСС сообщили в департаменте внутренней политики аппарата полпредства со ссылкой на полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова.

"В Уральском федеральном округе, как и по всей стране, поправки в основной закон получили однозначную и убедительную поддержку граждан. Об этом говорит и высокая явка избирателей, превысившая 61%, и качественный результат - более 72% голосов "за" поправки в конституции", - проводят в департаменте слова полпреда. По информации Цуканова, за поправки проголосовали более 4 миллионов уральцев.