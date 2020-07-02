Поправки к конституции поддержали более 72% голосовавших в УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Более 72% участников голосования по поправке к Конституции РФ в Уральском федеральном округе (УФО) поддержали предлагаемые изменения. Об этом ТАСС сообщили в департаменте внутренней политики аппарата полпредства со ссылкой на полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова.
"В Уральском федеральном округе, как и по всей стране, поправки в основной закон получили однозначную и убедительную поддержку граждан. Об этом говорит и высокая явка избирателей, превысившая 61%, и качественный результат - более 72% голосов "за" поправки в конституции", - проводят в департаменте слова полпреда. По информации Цуканова, за поправки проголосовали более 4 миллионов уральцев.
Полпред убежден, что голосование было честным, прозрачным и безопасным. Он считает это результатом работы избирательных комиссий совместно с региональными органами власти, Роспотребнадзором, правоохранительными органами. Также Цуканов отметил помощь волонтеров и поблагодарил за работу общественные палаты регионов и активистов волонтерского движения.
Цуканов добавил, что жители УрФО голосовали также и за присвоение звания "Город трудовой доблести" некоторым уральским городам. "О преемственности поколений, сохранении исторической памяти говорит активная поддержка жителями Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Магнитогорска и Каменск-Уральского инициативы присвоения этим городам звания "Город трудовой доблести". Рассчитываем, что инициативы уральцев будут поддержаны", - подытожил Цуканов.
Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен. По данным ЦИК РФ после обработки 100% протоколов, поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27%. Общая явка, по последним данным, составила 65%.