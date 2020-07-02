Более 30% микрокредитных компаний Свердловской области нарастили капитал до 1 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Более 30% микрокредитных организаций в Свердловской области нарастили размер собственных средств до 1 млн рублей в соответствии с изменениями ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", вступившими в силу 1 июля. Об этом в четверг сообщает отдел по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

В соответствии с изменениями в ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" с 1 июля изменяются требования к минимальному размеру собственных средств, а также к руководящему составу микрокредитных компаний (МКК). Теперь минимальный размер собственных средств должен составлять 1 миллион рублей (ранее МКК могло стать любое юридическое лицо с минимальным уставным капиталом в размере от 10 тыс. рублей). В ближайшие пять лет этот минимум будет ежегодно увеличиваться на 1 миллион - до 5 миллионов рублей к 1 июля 2024 года.

"По данным Уральского ГУ Банка России, за I квартал 2020 года более 30% микрокредитных компаний, зарегистрированных в Свердловской области, уже нарастили собственный капитал, чтобы остаться на региональном рынке микрофинансирования", - говорится в сообщении.

Всего, по данным за I квартал 2020 года, в Свердловской области зарегистрированы 31 МКК с портфелем займов в 1,9 млрд рублей.

"Введенные меры позволят очистить микрофинансовый рынок от слабых и недобросовестных игроков, что будет способствовать оздоровлению рынка и обеспечению финансовой устойчивости его участников. В конечном счете это повысит доверие потребителей к микрофинансовым услугам", - цитируют в сообщении начальника управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Наталью Мокшину.