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Пропавшую в Саратове девочку нашли в Челябинской области спустя неделю поисков

Ее жизни и здоровью ничто не угрожает

САРАТОВ, 2 июля. /ТАСС/. Пропавшую в Саратове 16-летнюю девочку нашли живой в Челябинской области спустя неделю поисков. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

26 июня девочка ушла из дома. К поискам привлекли следователей и криминалистов, полицейских, волонтеров отряда "Лиза Алерт", добровольцев. 30 июня следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

"Проведен значительный объем следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, позволивших установить местонахождение девочки. Она найдена на территории Челябинской области. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Теги
РоссияСаратовская областьЧелябинская область
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