УрФУ запустит образовательную программу "Молодежь и нацпроекты РФ" на форуме "Утро-2020"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет запустил новую программу допобразования "Молодежь и национальные проекты РФ" для участников окружного форума молодежи "Утро-2020". Успешно прошедшие программу участники получат дипломы или сертификаты, об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС исполнительный директор форума "Утро-2020", заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга.

Тема форума "Утро-2020", который впервые пройдет в онлайн-формате с 3 по 5 июля, - молодежь как драйвер национальных проектов. В этом году участники форума предложат проекты, направленные на развитие родных регионов.

"Мы как Уральский федеральный университет решили разработать специальную образовательную программу, пригласить федеральных экспертов, которые помогут нашим участникам сформировать свой проект именно под инициативы нацпроектов. <…> Всем участникам, кто успешно пройдет эту программу, выдадим документ государственного образца о дополнительном образовании Уральского федерального университета, поэтому здесь будет полезно и поучиться, и поучаствовать в открытых классах", - сказала Терлыга. В пресс-службе вуза ТАСС пояснили, документ об окончании программы выдадут участникам, подтвердившим полученные знания. Для этого, в частности, будет организована интерактивная деловая игра "От идеи до проекта".

Дистанционная программа дополнительного образование "Разработка молодежных инициатив для развития национальных проектов РФ" разработана специально для участников форума "Утро-2020", соорганизатором которого является вуз. Участников программы научат формировать идеи для реализации нацпроектов, смотреть на свой продукт глазами потребителя, а также искать новые идеи и создавать их бизнес-модели. По итогам программы ожидается, что слушатели смогут представить собственные молодежные инициативы, которые могут быть поддержаны нацпроектами.

Терлыга отметила, что в программу также войдут воркшопы и мастер-классы от ведущих спикеров, таких как помощник полпреда в УрФо Евгений Гурарий, советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Павел Шестопалов, начальник отдела грантовой поддержки Росмолодежи Дарья Кукушкина и другие.

Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" впервые в 2020 году пройдет в онлайн-формате, его учредители - аппарат полномочного представителя президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.