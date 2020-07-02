Опыт работы свердловских наблюдателей с соцсетями планируется передать другим регионам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Опыт Центра общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области, который впервые на голосовании по поправкам в конституцию отслеживал нарушения по социальным сетям, планируется распространить в других регионах РФ. Об этом на пресс-конференции сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова в четверг.

"Вы знаете, мы приглашали в режиме онлайн к нам в центр [уполномоченного по правам человека в РФ] Татьяну Москалькову, она сказала, что мы единственный центр общественного наблюдения в России, [работающий с соцсетями], и добавила, что необходимо записать [полученный] опыт, к нему будет интерес у многих [коллег]", - рассказала Мерзлякова в ответ на вопрос о распространении опыта по работе с социальными сетями.

По данным облизбиркома, явка в регионе составила - 51,55%, проголосовали 1,715 млн участников, из которых 65,99% высказались "за" принятие поправок и 32,94% высказались против.

"Наивысшую явку показали [город] Волчанск - 84,63%, Пелым - 79,59%, Североуральск - 75,52%, ну и есть у нас понятно те, кто были "в нижней строчке" - это Екатеринбург. Но я считаю для Екатеринбурга очень достойный показатель в 45,02%", - уточнил председатель облизбиркома Владимир Русинов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.