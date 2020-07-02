Авторские туры по Уралу разработают на форуме молодежи "Утро-2020"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Участники трека "Урал туристический" форума молодежи "Утро-2020" разработают авторские туры по всем регионам Уральского федерального округа (УФО). Лучших участников форума могут наградить поездкой на Ямал, сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС Наиль Хайруллин, директор Департамента молодежной политики и туризма ЯНАО, который организует трек "Урал туристический".

Тема форума "Утро-2020", который впервые пройдет в онлайн-формате с 3 по 5 июля, - молодежь как драйвер национальных проектов. В этом году участники форума предложат проекты, направленные на развитие родных регионов.

"Конечно, именно в этом и задача наша состоит. Мы не будем работать со всеми участниками только над контентом и авторскими турами по Ямалу. <…> Планируется целая линейка туров по всем регионам Уральского федерального округа", - сказал Хайруллин, отвечая на вопрос планируется ли по итогу форума представить туристические программы для регионов УрФО.

Он отметил, что рассматривается возможность наградить лучших участников форума поездкой на Ямал.

Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" впервые в 2020 году пройдет в онлайн-формате, его учредители - аппарат полномочного представителя президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.