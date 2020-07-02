СК не стал возбуждать дело по факту гибели мужчины при сопротивлении Росгвардии на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Следственный комитет в Свердловской области отказался возбуждать уголовное дело в связи со смертью жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который погиб при задержании после оказания сопротивления сотрудникам Росгвардии. Соответствующее постановление от следственного управления СК РФ по региону опубликовал в четверг на своей странице в Facebook адвокат родителей погибшего Алексей Бушмаков.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел рассмотрено обращение, поступившее 29 июня, в котором вы просите возбудить уголовное дело по факту смерти Таушанкова В. А. при задержании сотрудниками полиции. В вашем обращении сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, не имеется, в связи с чем основания для организации процессуальной проверки по данному факту, а также возбуждения уголовного дела, отсутствуют", - говорится в ответе регионального управления СК РФ Бушмакову.

В ночь на 1 июня в Екатеринбурге сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие в отношении мужчины, до этого совершившего разбойное нападение и унесшего несколько рулонов обоев из одного из торговых центров. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчина угрожал сотрудникам, при проведении следственных действий в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом.

В документе отмечено, что изложенные в обращении адвоката доводы "заслуживают внимательного изучения" и будут тщательно проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое и применении насилия в отношении силовиков Таушанковым.