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Росздравнадзор проверит доступность КТ легких для жителей Свердловской области

Ранее в СМИ появилась информация о приостановке проведения КТ-диагностики в частных клиниках региона, из-за чего возросла нагрузка на муниципальные учреждения, образовались очереди на процедуру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор организовал проверку Минздрава Свердловской области и управления здравоохранения администрации Екатеринбурга относительно доступности компьютерной томографии легких в регионе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на официальном сайте федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

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29 июня в СМИ появились сообщения о приостановке проведения КТ-диагностики в частных клиниках в регионе, в связи с чем нагрузка на КТ в муниципальных учреждениях стала высокой, привела к очередям на процедуру. 2 июля депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил на своей странице "о том, что направил запрос главе Росздравнадзора Алле Самойловой с просьбой инициировать проверку по указанным в публикациях СМИ фактам.

"По поручению заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой Росздравнадзором 16 июня 2020 начата проверка Минздрава Свердловской области и Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга, в ходе которой будет дана, в том числе, оценка доступности КТ легких для жителей региона", - говорится в сообщении.

9 июня в оперативном штабе региона сообщалось о поручении губернатора Евгения Куйвашева по расширению применения КТ-диагностики. Тогда же сообщалось о работе трех центров компьютерной томографии - на базе горбольниц №24, 14 и областного противотуберкулезного диспансера, которые обследуют около 200 человек ежедневно.

По данным регионального оперштаба на 2 июля, в Свердловской области зафиксировано 13 272 случая новой коронавирусной инфекции. Всего уральские врачи вылечили 7 737 пациентов, 107 человек умерли.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаКуйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типаСамойлова, Алла Владимировна
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