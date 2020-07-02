Салют дали в Челябинске и Магнитогорске в честь присвоения этим городам почетного звания

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Салют прогремел в Челябинске и Магнитогорске в честь присвоения им звания "Город трудовой доблести". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах администраций этих муниципалитетов.

Салют в Челябинске можно было смотреть онлайн. В 22:50 (20:50 мск) небо над центральной частью города начало расцвечиваться фейерверками. Можно было насчитать около 250 залпов, салют продлился примерно 10 минут.

"Сегодня на набережной реки Миасс в Челябинске состоялся фейерверк в честь решения о присвоении Челябинску почетного звания "Город трудовой доблести", - сказали в пресс-службе.

В Магнитогорске салют озарил небо над монументом "Тыл - фронту". Он начался в 22:50 (20:50 мск) и продлился примерно пять минут.

Ранее пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера сообщила журналистам, что глава региона гордится решением присвоить Челябинску и Магнитогорску звание "Город трудовой доблести".

"Горжусь, что наши города удостоились этого звания. Особенно ценно, что были услышаны голоса жителей городов, которые выразили свое мнение на участках для голосования 1 июля. И Челябинск, и Магнитогорск по праву заслужили звание "Город трудовой доблести". Невозможно переоценить вклад южноуральцев, не отходивших от печей и станков тогда, когда это было жизненно необходимо всей стране, их трудовой подвиг - тот самый фундамент, на котором стояла Победа нашего народа", - процитировала губернатора пресс-служба.

Тыл - фронту

В четверг вечером на сайте Кремля был размещен указ президента России Владимира Путина о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам.

В перечень вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, в регион с начала войны было перевезено свыше 300 промышленных предприятий, также в регионе было построено 35 новых заводов. Челябинцам потребовалось всего 34 дня, чтобы наладить серийное производство легендарного танка Т-34, признанного лучшим танком Второй мировой войны. За годы войны в Челябинске была выпущена пятая часть всех танков и легендарных реактивных минометов "Катюша". Из магнитогорского металла был сделан каждый третий танк и каждый второй снаряд.

Согласно закону об учреждении звания "Город трудовой доблести", оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.