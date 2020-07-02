Салют по случаю присвоения Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести" дадут 3 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Праздничный салют состоится в Екатеринбурге 3 июля по случаю присвоения городу звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщил в четверг в эфире интернет-портала Е1.RU глава администрации города Александр Высокинский.

2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в перечень вошли два города Свердловской области - Екатеринбург и Нижний Тагил.

"Один салют будет в 23:00 на Динамо, в нашей стандартной точке. Второй салют у нас будет на Уралмаше. Руководители завода "Уралмаш" вышли с инициативой провести такой салют именно здесь, потому что "Уралмаш" - завод заводов, с которого все началось", - сказал Высокинский, уточнив, что салют состоится 3 июля.

По его словам, за присвоение звания подписи отдали более 500 тыс. екатеринбуржцев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 2 июля отметил в своем Instagram-аккаунте, что он гордится Екатеринбургом и Нижним Тагилом, которым присвоили звание "Городов трудовой доблести". Он добавил, что во время войны в Свердловской области было размещено более 100 эвакуированных промышленных предприятий, около 50 госпиталей, а в Нижнем Тагиле производились танки Т-34.

Путин в марте 2020 года подписал закон об учреждении звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.