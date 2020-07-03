В Свердловской области высадили более 300 тыс. деревьев в память о погибших в годы войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Волонтеры, сотрудники лесхозов, администраций и жители Свердловской области высадили свыше 300 тыс. деревьев в рамках акции "Сад памяти", организованной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, все запланированные посадки были выполнены, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона.

"Было запланировано посадить более 300 тыс. деревьев, столько мы и высадили на сегодняшний день. Площадь, на которой высадили деревья, составила 21 гектар. В лесу высаживали в основном сосну и ель, а в небольших поселках люди успели посадить за время изоляции самые разные породы, например, рябину, яблоню, грушу", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что посадка проходила на более чем 50 площадках Свердловской области, "это территория около памятников, лесничества или придомовые участки". Собеседник агентства отметила, что в регионе также возможна посадка "Сада памяти" осенью 2020 года.

"Сад памяти" - международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция началась 18 марта 2020 года в южных регионах России. Организаторами международной акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта "Экология".

Несмотря на введение режима самоизоляции, в акции приняли участие десятки тысяч человек. Всем, кто не мог поддержать "Сад памяти" в прежнем формате, был предложен новый формат, в рамках которого участники акции сажали деревья у себя на участках, наносили их на карту садпамяти2020.рф, а фото с историями героев выкладывали в соцсети.