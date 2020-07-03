В Свердловской области предоставили кредитные каникулы на более чем 6 млрд рублей

3 апреля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). В соответствии с принятыми нормами заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Кредитные каникулы в Свердловской области предоставлены физическим лицам и предпринимателям на сумму 6,2 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

"Такая форма поддержки достаточно востребованная, большое количество и предпринимателей, и физических лиц уже обратились и продолжают обращаться за этой формой поддержки. В кредитные организации направили свои обращения 2 601 предприниматель на 23 июня, <...> уже предоставлены кредитные каникулы на сумму 3,9 млрд рублей. Что касается физических лиц, то поступило 10 тыс. требований о предоставлении кредитных каникул, <...> предоставлены кредитные каникулы на сумму в размере более 2,3 млрд рублей", - сказал он.

Марданов добавил, что процент одобрения для предпринимателей составляет 74%, для физлиц - 86% из рассмотренных банками требований. По 3,4 тыс. требованиям заявителям было отказано, что, по его словам, связано либо с превышением максимального размера кредита, либо невозможностью заявителя подтвердить снижение доходов.

При этом Марданов отметил, что количество обращений физлиц за реструктуризацией кредитов по собственным программам банков значительно превышает запрос на кредитные каникулы по федеральному закону. Всего в банки обратились 48,5 тыс. граждан, сумма реструктуризованного долга составила 13,3 млрд рублей.