В Челябинской области с начала пандемии почти 8 тыс. человек заразились коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Медики в Челябинской области, по состоянию на утро пятницы, зафиксировали почти 8 тыс. случаев заражения коронавирусом. В регионе продолжают лечение свыше 3,2 тыс. человек, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного Минздрава.

Из материалов Минздрава следует, что на протяжении последней недели ежедневно диагноз подтверждался у 134- 149 пациентов.