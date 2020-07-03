В Челябинской области с начала пандемии почти 8 тыс. человек заразились коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Медики в Челябинской области, по состоянию на утро пятницы, зафиксировали почти 8 тыс. случаев заражения коронавирусом. В регионе продолжают лечение свыше 3,2 тыс. человек, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного Минздрава.
Из материалов Минздрава следует, что на протяжении последней недели ежедневно диагноз подтверждался у 134- 149 пациентов.
"На утро 3 июля в Челябинской области подтверждены 7 993 случая заражения COVID-19, 134 новых подтверждения ко вчерашнему дню. Продолжают лечение от COVID-19 3 218 человек. <…> Всего 4 577 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ", - говорится в сообщении.
В регионе продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции. Кроме того, запрещены массовые мероприятия и работа торгово-развлекательных комплексов.