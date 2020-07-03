В Тюменском кардиоцентре выявили очаг коронавируса

"По данным управления Роспотребнадзора в Тюменском кардиологическом научном центре - филиале ФГБНУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук" выявлено пять случаев заболевания COVID-19 (один человек - медицинский сотрудник, четыре пациента)", - говорится в сообщении.

ТАСС, 3 июля. Пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Тюменском кардиологическом научном центре - филиале ФГБНУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук", сообщает оперативный штаб региона в пятницу.

В оперштабе пояснили, что случаи заболевания были зарегистрированы в кардиологических отделениях №1 и №2. Заболевшие госпитализированы в моноинфекционные госпитали. За всеми контактными лицами установлено ежедневное динамическое медицинское наблюдение, они изолированы по месту пребывания. В учреждении усилены дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия, проведена заключительная дезинфекция.

По информации оперштаба на 2 июля, всего с начала пандемии зарегитсрировано 3 231 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 875 пациентов, 18 человек умерли.