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Пандемия коронавируса нового типа

В Тюменском кардиоцентре выявили очаг коронавируса

Зафиксированы пять случаев заболевания

ТАСС, 3 июля. Пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Тюменском кардиологическом научном центре - филиале ФГБНУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук", сообщает оперативный штаб региона в пятницу.

"По данным управления Роспотребнадзора в Тюменском кардиологическом научном центре - филиале ФГБНУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук" выявлено пять случаев заболевания COVID-19 (один человек - медицинский сотрудник, четыре пациента)", - говорится в сообщении.

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В оперштабе пояснили, что случаи заболевания были зарегистрированы в кардиологических отделениях №1 и №2. Заболевшие госпитализированы в моноинфекционные госпитали. За всеми контактными лицами установлено ежедневное динамическое медицинское наблюдение, они изолированы по месту пребывания. В учреждении усилены дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия, проведена заключительная дезинфекция.

По информации оперштаба на 2 июля, всего с начала пандемии зарегитсрировано 3 231 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 875 пациентов, 18 человек умерли.

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РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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