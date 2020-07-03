Главу общества инвалидов в Югре подозревают в мошенничестве на 45 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Ханты-Мансийской районной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", подозреваемого в мошенничестве на сумму более 45 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По материалам РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Ханты-Мансийска. Председатель Ханты-Мансийской районной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Неправомерные действия руководителя организации выявлены сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области при содействии служб корпоративной защиты "Газпромнефть-Хантос" и "РН-Юганскнефтегаз", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с января 2017 года по апрель 2020-го мужчина совершил хищение денег, необходимых для выплаты инвалидам. Организация, возглавляемая подозреваемым, осуществляла трудоустройство инвалидов за счет средств, выделяемых на эти цели компаниями "Газпромнефть-Хантос" и "РН-Юганскнефтегаз". При этом подозреваемый предоставлял в данные компании ложные сведения о трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями и фиктивные финансовые отчеты. "Полученные на основании подложных документов денежные средства в сумме более 45 миллионов рублей подозреваемый обналичил и распорядился ими по своему усмотрению", - отмечается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, в офисе общественной организации и по месту жительства подозреваемого следователями следственного управления СК РФ по Югре совместно с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области проведены обыски. В ходе них обнаружены и изъяты более 50 ювелирных изделий, предметы посуды и столовые приборы из драгоценных металлов, коллекционные монеты, в том числе зарубежные, из драгоценных металлов, 50 старинных икон, шесть часов дорогих марок, ордена Великой Отечественной войны, слитки драгметаллов.