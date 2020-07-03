В Челябинской области горит крыша магазина на площади 2,1 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Крыша магазина "Светофор" горит на улице Клары Цеткин в городе Пласт Челябинской области на площади 2,1 тыс. кв. метров, из здания самостоятельно эвакуировались 37 человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Происходит горение кровли в магазине "Светофор" на площади 2,1 тыс. кв. метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 37 человек, помещение магазина проверено, информации о погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что здание одноэтажное, построено из железобетонных блоков. Горение происходит по всей площади. К тушению пожара привлечен 41 человек и десять единиц техники.