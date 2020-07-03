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Пандемия коронавируса нового типа

На Ямале за стуки выявили 191 заразившегося коронавирусом

Общее количество случаев заражения превышает 6 тыс.
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© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 3 июля. Количество жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), заразившихся коронавирусной инфекцией, превысило 6 тыс. человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в пятницу.

"191 новый случай заболевания COVID-19 [за прошедшие сутки], за весь период - 6 171 [случаев]", - говорится в сообщении.

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По данным штаба, всего в населенных пунктах Ямала насчитывается 4 152 случая заражения коронавирусной инфекцией, больше всего случаев зафиксировано в городе Новый Уренгой - 2 275. Еще 2 019 случаев заражения подтверждено на территориях ямальских месторождений. За все время умерло 42 человека, из них двое за последние сутки.

"К сожалению, еще два летальных случая в нашем регионе - в больнице Нового Уренгоя скончались пациентки 68 и 65 лет с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Обе были госпитализированы с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, болезнь осложнялась сопутствующими хроническими заболеваниями и дыхательной недостаточностью. Пациентки находились на ИВЛ, несмотря на старания медиков, спасти жизни женщин не удалось", - сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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