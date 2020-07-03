Число заявлений о банкротстве в Свердловской области увеличилось с начала года на 89%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Количество заявлений о банкротстве, поступивших в Арбитражный суд Свердловской области с начала 2020 года, увеличилось почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение не связано с пандемией коронавируса и введенными в связи с этим ограничительными мерами, сообщила председатель Арбитражного суда региона Светлана Цветкова в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Количество заявлений о банкротстве за период январь-май 2020 года увеличилось на 89%. В прошлом году мы приняли более 1,7 тыс. заявлений, в этом - 3 259. Это связано с серией заявлений о признании банкротства, которые поступили в суд от лица налоговых органов", - рассказала Цветкова.

По данным Арбитражного суда региона, с начала 2020 года число заявлений о банкротстве в отношении физических лиц увеличилось. "За июнь поступило 450 заявлений о банкротстве физических лиц. Эта тенденция не связана с режимом повышенной готовности и экономическими проблемами", - уточнила председатель Арбитражного суда Свердловской области.

Постановлением правительства Российской Федерации <...> от 3 апреля 2020 года был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве налогоплательщиков, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.