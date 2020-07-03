Более 300 участков свердловских дорог оборудуют камерами фиксации нарушений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Число камер автоматической фиксации нарушений на дорогах Свердловской области продолжит расти, до 2024 года их установят на более чем 300 аварийно-опасных участках дорог, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС начальник УГИБДД ГУ МВД России по области Алексей Кисляков.

"Всего в области в 2020 году будет введено в эксплуатацию 127 комплексов, программа развития предусматривает до 2024 года 326 участков оборудовать комплексами видеофиксации. Мы оборудуем комплексами видеофиксации, в том числе и переносными, только аварийно-опасные участки, мы не выставляем их на тех местах, где не произошло ни одного ДТП ", - сказал он.

Кисляков уточнил, что комплексы видеофиксации будут следить не только за скоростным режимом, но и за нарушениями, связанными с проездом на запрещающий сигнал светофора и выездом на полосу встречного движения.

Глава регионального управления ГИБДД добавил, что по итогам 2019 года собираемость штрафов, выставляемых с помощью автоматических комплексов фиксации, превысила 80%, большую часть штрафов водители оплачивают в льготный период. "По итогам 2019 года у нас собираемость штрафов составила выше 80%, сейчас в первом полугодии чуть более 65%, но думаю, что мы до конца года доберем", - добавил он.