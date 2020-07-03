Ультрамарафонец в Югре пробежит 300 км для сбора денег больной девочке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июля. /ТАСС/. Ультрамарафонец-любитель Виталий Козоренко намерен пробежать 300 км из Сургута в Ханты-Мансийск для чтобы поддержать акцию по сбору почти 2,4 млн долларов (около 170 млн рублей) на лечение девочки из Югры, страдающей серьезным заболеванием. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Как сообщается в аккаунте в Instagram девочки из города Нефтеюганска (ХМАО), который создали ее родители, их дочь страдает спинальной мышечной атрофией. Сейчас девочке 1 год 9 месяцев. Лекарство стоимостью почти $2,4 млн есть в США. На данный момент родителям за счет пожертвований неравнодушных людей удалось собрать около 19,6 млн рублей. В сентябре 2020 года девочке исполнится два года, лекарство ей нужно получить до этого времени.

"Меня зовут Виталий Козоренко, я ультрамарафонец-любитель. 3 июля 2020 года в 18:00 мск начну одиночный забег в 300 км от Сургута до Ханты-Мансийска. Забег этот в поддержку маленькой девочки из Нефтеюганска. Своим забегом я хочу привлечь внимание к ней, чтобы как можно больше людей откликнулись на помощь", - написал он.

Козоренко отметил, что планирует добраться до Ханты-Мансийска к вечеру 5 июля. Освещать забег он будет в своем аккаунте в Instagram.

Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга.