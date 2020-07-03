В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Новая система отчетности по коронавирусу, исключающая дублирование данных о заразившихся, будет введена в Екатеринбурге 4-5 июля. На всей территории Свердловской области система начнет действовать с 6 июля, сообщили в оперативном штабе по региону в пятницу.

Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на письмо главного санитарного врача области Дмитрия Козловских сообщили, что число случаев заражения новым коронавирусом в статистике занижено. Например, с 15 по 21 июня при 3 036 положительных результатах в статистику было подано 1 546 извещений.

"Это письмо уже совместно отработано службами Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения, и на те вопросы, которые возникали у ведомств друг к другу, уже получены удовлетворяющие стороны ответы. <…> В эти выходные больницы Екатеринбурга перейдут на новую систему передачи отчетности - она общая и для Роспотребнадзора, и для учреждений здравоохранения, это исключает возможность какого-либо дублирования. Полное действие системы по всей Свердловской области начнется в понедельник", - приводят в оперштабе слова заместителя губернатора Павла Крекова.

Креков пояснил, что расхождения в данных могут возникать в ситуациях, когда один человек несколько раз регистрируется: например, его регистрируют участковый врач, скорая помощь и больница.

С 25 мая в течение месяца в Свердловской области регистрировалось более 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Рост показателей в оперативном штабе объясняли увеличением объемов тестирования. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 13 499 случаев новой коронавирусной инфекции.