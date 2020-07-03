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В Челябинске представили кадры времен войны, не размещавшиеся в открытом доступе

Материалы для видеоролика были получены у Российского государственного архива кинофотодокументов

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Межрегиональная научно-просветительская общественная организация "Урало-Сибирский Дом Знаний" представила на выставке в Челябинске уникальный ролик, смонтированный из кадров кинохроники времен Великой Отечественной войны, не размещавшихся ранее в открытом доступе. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в организации.

"75-летие Победы в Великой Отечественной войне и присвоение Челябинску звания "Город трудовой доблести" разъединять нельзя, если говорить о нашей выставке, которая открылась в Челябинске. На стендах используется современная технология, которая позволяет зрителям смотреть на смартфонах тематические, загруженные на специальные платформы видеосюжеты, всего 21 видеоролик. Первый сюжет "Южный Урал - опорный край Победы" продолжительностью около одной минуты состоит из кадров, которые в открытом доступе не размещались", - сказала собеседница агентства.

Она рассказала, что исходные материалы сюжета в этом году Объединенный государственный архив Челябинской области получил у Российского государственного архива кинофотодокументов. "Зрители могут увидеть передачу танка, который был выпущен на Кировском заводе в Челябинске на деньги великого русского актера Владимира Яхонтова. Показана работа ЧГРЭС, как работают домны Магнитогорского металлургического комбината, как работают разные цеха Кировского завода, сборка пулеметов "Максим" в Златоусте, мы постарались собрать самые интересные моменты", - добавила собеседница агентства. Всего на выставке представлены материалы о 18 героях тыла и фронта.

В четверг вечером на сайте Кремля был размещен указ президента России Владимира Путина о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в том числе Челябинску и Магнитогорску.

По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, в регион с начала войны было перевезено свыше 300 промышленных предприятий, также в регионе было построено 35 новых заводов. Челябинцам потребовалось всего 34 дня, чтобы наладить серийное производство легендарного танка Т-34, признанного лучшим танком Второй мировой войны. За годы войны в Челябинске была выпущена пятая часть всех танков и легендарных реактивных минометов "Катюша". Из магнитогорского металла был сделан каждый третий танк и каждый второй снаряд.

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