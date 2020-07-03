Вопрос о времени продажи алкоголя в Свердловской области вынесут на слушания парламента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Вопрос об ограничении времени продажи алкоголя в Свердловской области планируется вынести на парламентские и общественные слушания. Об этом сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram .

"Думаю, есть смысл уже парламентские и общественные слушания по этому вопросу в Свердловской области провести, чтобы выработать оптимальное решение. Законодательством в целом сегодня создан механизм, который позволяет нам время продажи спиртного регулировать, отдельные запреты вводить. Но вы и сами видите, какой резонанс эта тема вызывает, и как много у ограничения времени реализации алкоголя и сторонников, и противников. Думаю, наши депутаты и эксперты меня услышат и какое-то комплексное обсуждение проведут, в том числе изучив все данные в динамике, опросив жителей, приняв во внимание интересы работодателей и торговли", - написал Куйвашев.

20 апреля Свердловская область первой в Уральском федеральном округе ограничила продажу алкогольной продукции в связи с пандемией коронавируса. Жители региона могли покупать его только с 10:00 до 19:00 местного времени. 19 июня Куйвашев объявил об отмене ограничений. После этого жительница региона обратилась к губернатору с просьбой вернуть ограничения на продажу алкоголя после 19:00.