Тюменская область приурочит двухдневный спортивный праздник к полумарофону "ЗаБег"

ТАСС, 3 июля. Фестиваль бега "Стальной характер" в Тюмени, открытие которого запланировано на 1 августа, будет приурочен к IV всероссийскому полумарафону "ЗаБег". Об этом в пятницу говорится на официальной странице региона в социальной сети "ВКонтакте".

"Двухдневный спортивный праздник с пятью форматами активностей на разные дистанции запланирован на первые числа августа. В первый день месяца пройдет красочный забег "Холи", дистанция для скандинавской ходьбы, сдача норм ГТО и детский забег. А 2 августа одновременно в 85 городах России стартует самый крупный полумарафон "ЗаБег", - говорится в сообщении.

"Стальной характер" - это всероссийский мультиспортивный проект, направленный на популяризацию физической культуры и спорта.

IV всероссийский полумарафон "ЗаБег" пройдет 2 августа. Полумарафон одновременно запланирован в 85 городах России в 11 часовых поясах. Участники стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов на дистанции 1 520 метров, 5, 10 или 21,1 км. Также каждый год во время проведения "ЗаБега" определяется беговая столица России.