Свердловская область получила 320 млн рублей на расселение аварийного жилья в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области авансом получили из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ более 300 млн рублей на расселение аварийного жилого фонда в 2021 году, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов.

"Заавансировали нам порядка 320 млн рублей. Общий объем федеральных субсидий на 2021 год может быть уточнен, но пока мы его видим на уровне 1,2-1,25 млрд рублей", - сказал он.

Шафаростов уточнил, что расселение аварийного жилья в Свердловской области идет с опережением планов - в первом полугодии 2020 года в регионе расселено почти 20,5 тыс. кв. метров помещений.

Всего в Свердловской области на данный момент аварийными признаны 2 430 многоквартирных домов - 524 тыс. кв. м. жилых помещений, в них проживают 32,5 тыс. человек.

Устойчивое сокращение аварийного жилого фонда - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда". В 2019 году в его рамках начала работать шестилетняя федеральная программа по расселению аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. В 2019 году в Свердловской области по ней было расселено 522 квартиры общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров. В новое жилье переехали 1 138 человек.