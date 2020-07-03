Омбудсмен Свердловской области предложила ввести в России урок конституции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила с инициативой введения в России урока конституции. Об этом она сообщила в пятницу в режиме видеоконференции в ходе встречи президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

"Мне кажется, мы должны ввести единый урок конституции в какую-то дату, где бы выдающиеся люди России говорили о нашей конституции. Тем более, сейчас в ней не просто основной закон, в ней основные ценности, моральная составляющая закреплены", - сказала она, обращаясь к Путину.

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ, которым установил дату вступления в силу поправок к Конституции России - 4 июля. Ранее глава государства неоднократно подчеркивал, что поправки в основной закон вступят в силу только в случае их одобрения гражданами на общероссийском голосовании.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.