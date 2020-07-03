Власти Ямала начали выдавать бесплатные лекарства жителям с ОРВИ

ТАСС, 3 июля. Бесплатные лекарства начали выдавать всем жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которым поставили диагноз острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом сообщил в пятницу в своем аккаунте Instagram глава региона Дмитрий Артюхов.

"Начали выдавать бесплатно лекарства всем ямальцам с диагнозом ОРВИ. Медики сформировали шесть наборов, которые врачи выписывают пациентам в зависимости от возраста и течения болезни. Все они составлены в соответствии с рекомендациями Минздрава", - написал Артюхов.

По его словам, получить набор препаратов можно как в больнице, у лечащего врача, так и вызвав доктора на дом, он выдаст необходимый набор сразу же. Артюхов отметил, что это поможет начать лечение как можно раньше, не нужно будет идти в аптеку или сидеть в очереди к врачу в поликлинике.

Ранее ТАСС в пресс-службе правительства округа сообщали, что Артюхов распорядился ввести в регионе бесплатное обеспечение лекарствами всех заразившихся ОРВИ. Мера будет действовать до снятия режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса. Как отмечал директор департамента здравоохранения округа Сергей Новиков, препараты разбиты на несколько групп - дети до 7 лет, дети от 7 лет до 18 лет и взрослые, в каждой группе есть набор медикаментов для более легких форм и для более тяжелых, которые включают в себя и антибиотики, и противовирусные лекарства.

По данным оперативного регионального штаба, на Ямале на 3 июля зарегистрирован 6 171 случай заражения коронавирусной инфекцией, 42 человека умерли, 2 513 пациентов выздоровели.