Первый онлайн-выпускной УрФУ собрал более 340 тыс. просмотров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Онлайн-выпускной Уральского федерального университета (УрФУ), который впервые проходит в 2020 году, собрал более 340 тысяч зрителей. Всего выпускниками в этом году стали более шести тысяч человек, сообщили в пресс-службе вуза в субботу.

"Впервые с 2013 года площадь перед главным корпусом Уральского федерального университета пустовала в день выпускного - более 6000 вчерашних студентов, их родителей и друзей сегодня смотрели прямую трансляцию из нескольких десятков точек: паркета главного корпуса, студии в Москве, из квартир выпускников, преподавателей и студентов. Общее число зрителей к завершению полуторачасового праздника перевалило за 340 тысяч человек", - говорится в сообщении вуза.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в УрФУ приняли решение впервые перенести ежегодный выпускной в онлайн-формат. Накануне праздника волонтеры вуза доставили выпускникам подарки: мантии, академические шапочки и галстуки с символикой институтов.

"Это год особенный не только для вас, но и для всего Уральского федерального университета. Мы отмечаем столетний юбилей. Этот праздник УрФУ встречает в статусе одного из ведущих университетов страны. С каждым годом наш вуз становится все более конкурентоспособным и в глобальном масштабе", - приводят в пресс-службе вуза слова ректора Виктора Кокшарова.

В УрФУ обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".