Женский монастырь на Урале, где находится лишенный сана отец Сергий, открылся для прихожан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Среднеуральский женский монастырь, на территории которого продолжает находиться лишенный сана схимонах Сергий, открылся для прихожан и паломников. Об этом в субботу сообщил представитель отца Сергия Всеволод Могучев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками", - говорится в сообщении.

Ранее екатеринбургская епархия рекомендовала людям воздержаться от посещения Среднеуральского женского монастыря, "до исправления настроений". В конце июня на территории монастыря произошел конфликт между съемочной группой Ксении Собчак и жителями обители, который телеведущая назвала нападением. После этого Могучев сообщил, что журналистов не будут пускать на территорию монастыря.

Ситуация вокруг отстраненного схиигумена

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.

Действия схиигумена епархия назвала "непослушанием священноначалию" и напомнила, что все церковные таинства, совершенные запрещенным в служении клириком, являются недействительными и безблагодатными. Церковный суд Екатеринбургской епархии 3 июля лишил сана схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов. После этого Сергий заявил, что не станет покидать монастырь.