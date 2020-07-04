Режим самоизоляции в ХМАО продлен до 12 июля

ТАСС, 4 июля. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) продлили режим самоизоляции в регионе до 12 июля. Об этом говорится в сообщении, распространенном региональным оперативным штабом.

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 12 июля включительно", - говорится в сообщении.

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта. В настоящее время в Югре работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов, школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.

За сутки регион переместился с седьмого на шестое место в РФ по количеству заразившихся, всего в регионе с начала пандемии зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения. С начала пандемии в регионе умерло 65 человек.