В Югре спортсмен-любитель пробежал 200 км для сбора денег тяжелобольной девочке

ТАСС, 5 июля. Ультрамарафонец-любитель Виталий Козоренко пробежал 200 км из 300 на пути от Сургута до Ханты-Мансийска, чтобы поддержать акцию по сбору около 170 млн рублей на лечение девочки из Югры, страдающей серьезным заболеванием. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее ультрамарафонец заявлял, что пробежит все 300 км пути, но в итоге смог преодолеть только 200.

"Вот только что пропиликали мои часы о том, что я преодолел отметку в 200 километров за 31 час 2 минуты. <…> Немножко не удалась задумка, не хватило меня на 300 километров", - сообщил он Instagram.

Лекарство стоимостью почти $2,4 млн есть в США. На данный момент родителям за счет пожертвований неравнодушных людей удалось собрать около 19,6 млн рублей. В сентябре 2020 года девочке исполнится два года, лекарство ей нужно получить до этого времени.

Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга.