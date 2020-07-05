Лучшие проекты на форуме "Утро-2020" получили гранты на сумму более 14 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Участники форума уральской молодежи "Утро-2020" получили гранты Росмолодежи на общую сумму свыше 14 млн рублей на поддержку социально-значимых инициатив. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ), который в 2020 году является соорганизатором форума.

Форум "Утро-2020" впервые проходил в онлайн-формате с 3 по 5 июля. В этом году участники форума предложили проекты, направленные на развитие родных регионов.

"Подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи в рамках форума "Утро-2020". Победителями стали 37 человек, общая сумма грантов составила 14 245 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

Всего было подано 477 заявок, из которых 414 заявок были допущены к экспертной оценке. В конкурсе приняли участие представители 40 регионов России, больше всего заявок было подано из Ямало-Ненецкого автономного округа - 80 проектов. Участники соревновались в девяти номинациях, из которых самыми популярными оказались "Инициативы творческой молодежи" - 86 заявок и "Добровольчество" - 64 заявки.

Самые большие гранты в размере 1,5 млн рублей получили проекты "Межрегиональная студенческая лига КВН как система развития и поддержки студенческого творчества" участника из Московской области и "Art-лента "Сценарии жизни" из Тюменской области. Чуть меньшие суммы - по миллиону рублей - получили проекты "EcoMap - карта уровня чистоты улиц города" участника из Смоленской области и тюменский проект "Детско-родительская интеракция "Капитанская гонка".

Учредители форума - аппарат полномочного представителя президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.