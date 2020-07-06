Самолеты из Москвы и Екатеринбурга не могут приземлиться в Томске из-за тумана

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Прибытие и обратный вылет двух самолетов авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 из Москвы, а также одного самолета авиакомпании "РусЛайн" из Екатеринбурга в Томск задерживается из-за тумана в сибирском городе. Из-за непогоды воздушные борты из столицы были вынуждены приземлиться в соседних регионах, сообщили ТАСС в справочной томского аэропорта в понедельник.

"По метеоусловиям Томска [задерживаются рейсы] - туман. Из Екатеринбурга [самолет] позже вылетел, S7 - в Новосибирске [приземлился], "Аэрофлот" - в Кемерово", - сказала собеседница агентства.

Как сообщается на сайте томского аэропорта, из-за непогоды самолеты прибудут позже на 4-5 часов. Также на два часа задерживается их вылет в обратном направлении.

Также из-за тумана задержаны рейсы в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По данным онлайн-табло аэропорта, из-за непогоды не могут вылететь самолеты в Якутск, Казань и Воронеж.