Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после утреннего тумана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Аэропорт Кольцово, расположенный в Екатеринбурге, возобновил работу после утреннего тумана, из-за которого было задержано прибытие восьми рейсов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани в понедельник.

Ранее сообщалось, что из-за тумана задержаны рейсы в аэропорту Кольцово, из-за непогоды не могли вылететь самолеты по нескольким направлениям.

"Сегодня рано утром из-за сильного тумана в Екатеринбурге задержано прибытие восьми рейсов. Один рейс - U6-226 - ушел на запасной аэродром в Тюмень. Все задержанные из-за метеоусловий рейсы уже прибыли в Кольцово и далее вылетели в пункты назначения. Аэропорт работает без ограничений на прилет и вылет", - сообщили в пресс-службе.

По данным синоптиков, утром 6 июля в Екатеринбурге был сильный туман, видимость - на 90 м.