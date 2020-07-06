Новый очаг коронавирусной инфекции зарегистрировали в медцентре Тюменской области

"У нас всего 7 очагов на контроле с общим числом пострадавших 150 человек и контактных практически 1 500. Из новых - очаг в "Медицинском городе". Всего 8 случаев заболевания, из них только один сотрудник, остальные пациенты", - сказал он.

ТАСС, 6 июля. Новый очаг коронавирусной инфекции зарегистрирован многопрофильном клиническом медицинском центре "Медицинский город" (Тюменская область). Всего в регионе 7 действующих очагов, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев в Telegram-канале оперштаба в понедельник.

Занос инфекции, пояснил Летюшев, произошел вместе с пациентом, у которого болезнь находилась в инкубационном периоде. Контактные лица установлены, деятельность отделения медцентра приостановлена.

Дополнительно Летюшев отметил, что в Тюменской области в динамике наблюдается рост заболеваемости с начала июня, в структуре заболевания преобладают семейные очаги, которые в отдельные дни дают до 45-50% прироста от общего числа заболевших. Также отмечается рост привозных случаев заболевания, в основном из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Для граждан, пребывающих из этих регионов усилен санитрано-карантинный контроль в аэропорту Рощино.

По информации Летюшева, на 6 июля зарегистрировано в области 3 560 случаев инфицирования, за сутки прирост составил 80 случаев.