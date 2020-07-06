Прокуратура в Челябинске потребовала возбудить дело за ямы на дорогах

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области потребовала от начальника отдела ГИБДД по Челябинску возбудить административное дело о ямах и колейности на шести улицах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Прокурорской проверкой было установлено, что дорожное покрытие на улице Лобырина, 2-й Эльтонской, Шагольской, Героя России Молодова, Богдана Хмельницкого, Косарева (участок от Комсомольского проспекта до Братьев Кашириных) не соответствует ГОСТу. Наблюдаются ямы и колейность. В связи с этим начальнику ОГИБДД УМВД России по Челябинску внесено представление о возбуждении административных производств по ст. 12.34 "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог" КоАП РФ в отношении лиц, ответственных за содержание дорог в городе Челябинске", - сказали в пресс-центре.

В прокуратуре отметили, что ранее по итогам проверки прокурором главе города было внесено представление об устранении нарушений. Но каких-либо надлежащих мер в ответ принято не было. Прокурор обратился с иском в Советский районный суд, чтобы обязать чиновников исправить ситуацию.

3 июля заместитель главы города Максим Куляшов сообщил ТАСС, что власти Челябинска расширили план ремонта улиц по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" на 2020 год, не меняя бюджета. Расширить программу удалось за счет того, что стоимость проведения работ снизилась более чем на 60 млн рублей после возрождения в дорожной отрасли региона конкуренции. До конца года вместо 26 улиц по нацпроекту планируется отремонтировать 28, вместо шести светофорных объектов поставить 10.

Куляшов рассказал, что в Челябинске 63% улично-дорожной сети соответствует нормативным требованиям. По целевому показателю национального проекта по итогам 2024 года этот показатель должен составить 85%.