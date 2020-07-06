На Ямале возбудили дело о злоупотреблении чиновниками полномочий на 300 млн рублей

ТАСС, 6 июля. Уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями чиновниками администрации Шурышкарского района Ямало-Ненецкого-автономного округа (ЯНАО). Общий ущерб, причиненный бюджету сотрудниками администрации, составил более 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). <...> В результате бюджетной системе муниципального образования причинен ущерб в размере более 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица администрации Шурышкарского района в период с 2017 по 2019 год вопреки интересам службы обеспечили перенаправление бюджетных средств, выделяемых на содержание, развитие и функционирование дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и транспортной инфраструктуры, в коммерческие организации, не имеющие производственных мощностей для выполнения данных видов работ.

По данным ведомства, сейчас следствием проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.