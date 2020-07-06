Utair начала выполнять полеты по семи новым маршрутам из Екатеринбурга

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair начала выполнять полеты из Екатеринбурга в Омск, Самару, Советский, Сургут, Урай, Уфу и Ханты-Мансийск. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в понедельник.

"Utair начинает выполнять рейсы по семи новым направлениям из Екатеринбурга, по которым не летает ни один другой перевозчик. Авиакомпания связала столицу Урала с Омском, Самарой, Советским, Сургутом, Ураем, Уфой и Ханты-Мансийском", - сказано в сообщении.

По словам президента "Ютэйр - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, авиакомпания продолжает развивать свою маршрутную сеть, в том числе за счет увеличения социально значимых региональных направлений. "Новые рейсы значительно сократят жителям регионов время в дороге и помогут беспрепятственно путешествовать по стране, минуя пересадку в Москве", - приводит слова Пермякова пресс-служба.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек.