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Тела пропавших в Курганской области троих детей обнаружили в реке

В СК сообщили, что при первичном осмотре не нашли следов насильственной смерти

ТАСС, 6 июля. Тела троих детей 12, 13 и 14 лет, разыскиваемых в Курганской области, обнаружены в реке. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Сообщение о пропаже детей поступило в МЧС 6 июля в 03:30 (01:30 мск). Ранее их вещи были найдены на берегу реки Исеть в 1,5 км от населенного пункта Ключи Шатровского района. К поиску подключились МЧС Курганской и Тюменской областей, региональные СУ СК, полиция, а также волонтеры, было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц").

"Тела детей извлечены из воды, в настоящее время следствием назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин их смерти. При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего с детьми. "Также следствием будут выясняться причины и условия, способствовавшие трагедии", - подчеркнули в пресс-службе.

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