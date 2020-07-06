Переболевший коронавирусной инфекцией мэр Нефтеюганска вышел на работу

ТАСС, 6 июля. Глава города Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Сергей Дегтярев сообщил в понедельник, что вылечился от коронавирусной инфекции и вышел на работу. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

"Сообщаю, что я снова на рабочем месте, приступил к исполнению своих обязанностей. В эту среду проведу очередной прямой эфир на тему коронавирусной инфекции", - написал Дегтярев.

10 июня Дегтярев в своем аккаунте написал, что заразился коронавирусной инфекцией и ушел на больничный. До этого он сообщал ТАСС, что коронавирус был диагностирован у одного из его заместителей. По словам главы города, все контактировавшие с ним сотрудники администрации ушли на самоизоляцию.

Нефтеюганск - третий по размеру город Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Его население - более 126 тыс. человек.