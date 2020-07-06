В Тюменской области членам семей инфицированных выдадут средства профилактики коронавируса

"Члены семей людей с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции могут оставаться здоровыми, но при этом подвергаются повышенному риску заражения. Поэтому оперативным штабом принято решение о дополнительных профилактических мерах, в первую очередь - бесплатном обеспечении необходимыми лекарствами", - сообщила Кузнечевских.

ТАСС, 6 июля. Лекарства для профилактики коронавируса в Тюменской области будут выдавать бесплатно членам семей, в которых есть инфицированный. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских в Telegram-канале оперштаба в понедельник.

После подтверждения диагноза и выявления контактных лиц, пояснили в оперштабе, врач будет выписывать лекарства для всех членов семьи, проживающих в одном помещении с заразившимся. Лекарственные препараты по выписанным рецептам получат социальные работники и волонтеры. По предварительному звонку они доставят лекарства бесконтактным способом.

Ранее в понедельник начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев сообщал, что с начала июня в регионе наблюдается рост количества заболевших в сутки, в том числе за счет распространения инфекции в семьях. Такие очаги в отдельные дни дают до 45-50% прироста от общего числа заболевших.

По информации оперштаба на 6 июля, всего в области с начала пандемии зарегистрировано 3 560 случаев, 80 - за последние сутки. За весь период выздоровели 2 002 пациента, 18 человек умерли.