Челябинский онкоцентр возобновил госпитализацию после снятия карантина

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины возобновил госпитализацию пациентов, прерванную после того, как в июне там зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе учреждения.
22 июня со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области сообщалось, что в учреждении у 83 человек диагностирована коронавирусная инфекция, несколько отделений были закрыты.
"Центр возобновил госпитализацию пациентов. Оба корпуса онкоцентра сегодня приступили к заполнению отделений. Сегодня наши пациенты возобновляют свое лечение", - сказали в пресс-службе.
В учреждении добавили, что для ликвидации очагов заноса инфекции была проведена работа по нескольким направлениям.
По данным Минздрава Челябинской области, по состоянию на утро 6 июля в регионе подтверждены 8 403 случая коронавируса (плюс 138 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Лечение продолжают 3 168 человек. Всего 5 028 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.