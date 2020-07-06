Челябинский онкоцентр возобновил госпитализацию после снятия карантина

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины возобновил госпитализацию пациентов, прерванную после того, как в июне там зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе учреждения.

22 июня со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области сообщалось, что в учреждении у 83 человек диагностирована коронавирусная инфекция, несколько отделений были закрыты.